HT Magazin’de yer alan habere göre, Kim Kardashian, şarkıcı kocası Kanye West’in geçen yıl çektiği ‘Famous’ adlı sergiden bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşınca olay çıktı.



Aynı isimle çektiği klipte sevdiklerini, düşmanlarını hatta eski sevgililerini de aynı yatakta çıplak halde toplayan Kanye West’in sağ tarafında düşmanı olarak gördüğü Taylor Swift vardı.

West, balmumundan yaptırdığı heykellerle kliple aynı temada düzenlenen sergi de açmıştı.



Geçen yıl o sergiyi gezen Kim, Instagram’da ‘throwback’ yapınca Swift’in fanları çıldırdı.

Fotoğrafın altına fare emojileriyle, ‘Yılanlar fareleri öldürür ve onları yer’ yorumları yapıldı.

İşte Kim Kardashian'ın o Instagram paylaşımı:



Kanye West 2009’daki MTV Müzik Ödülleri töreninde, ödülünü almak için sahneye çıkıp konuşma yapan Taylor Swift’in sözünü kesip ‘Ödülü Beyonce almalıydı’ diyerek skandal yaratmıştı.





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Taylor Swift

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