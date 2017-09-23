Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasının sezon finalinde Çağdaş İrfan Yıldırım "'Bir kız bana emmi dedi neyleyim' sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Yarışmanın bugün yayınlanan özel bölümde 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım merakla beklenen 1 milyonluk soruda riske girmeyerek geri çekildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU

Soru: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemişti?

A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem

Doğru cevap: C şıkkı

Çağdaş İrfan Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki "Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemişti?" milyonluk sorudan geri çekilerek baraj ödülü olan 250 bin TL'yi alarak yarışmaya veda etti.

İşte cevap;

Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Şems Suresi Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.

kalem suresi



Tur suresi (1-6) Tûr'a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun