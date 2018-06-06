Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölümüyle Atv'de izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Cia'nin kurduğu tuzak sonucu işler karışıyor. Evlenen Kimsesiz Yaşar'ın arabasına konulan bomba patlıyor. Bombanın patlaması sonucu izleyicilerde 'Kimsesiz Yaşar öldü mü' sorusu merak uyandırdı. Peki, Yaşar öldü mü? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm özeti...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? YAŞAR ÖLDÜ MÜ?

Takipçileriyle 106. randevusuna çıkan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Yaşar'ın arabasında bombanın patlaması ile birlikte izleyiciler gelecek bölümü merak ederek Yaşar'ın ölüp, ölmediğini araştırmaya başladı. Fakat Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 107. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır. Yaşar'ın ölüp, ölmeyeceği ise gelecek bölümde belli olacak.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 106. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur. Sırasıyla Yaşar ve Hızır'ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya'yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır. Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan'ın dahi sabrını taşıracaktır. Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler. Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem'in planı bu kez Hızır'ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.

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