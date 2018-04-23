Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç Yolu kenarına dökülen kimyasal atıkla ilgili titiz bir çalışma yürüttü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, kimyasal atığı rast gele yol kenarına döken hafriyat kamyonunun plakası tespit edildi. Esenyurt’da bulunan bir tekstil fabrikasından aldığı kimyasal atıkları döken hafriyat kamyonunun şoförü E.G. ile kimyasal atıkları kamyona yükleyen kepçe operatörü H.D. gözaltına alındı.

KİMYASAL ATIK DEMİR2 SÜLFAT VE HEPTOHİDROT” ÇIKTI

Hafriyat kamyonu tarafından dökülen mavi renkli katı kimyasal atığın, tekstil ürünlerinin boyanmasında kullanılan “Demir2 Sülfat ve Heptohidrot” maddeleri olduğu tespit edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER