Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde boş bir araziye yaklaşık 20 ton kimyasal atık madde döken firma ve kamyon tespit edildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nurdağı ilçesi Olucak Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki boş araziye kimyasal atık maddeyi döken kamyon ve firmanın belirlendiği duyuruldu. Olay yerinde yapılan kimyasal ve radyoaktif ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir durum tespit edilmediği de belirtilen açıklamada, "Olay tarihinde 63 PU plakalı kamyon sürücüsü A.F. isimli şahsın Hatay’daki bir geri dönüşüm firmasından yüklenen atık maddeleri boş araziye döktüğü tespit edilirken, olay yerinde AFAD KBRN ekiplerince yapılan kimyasal ve radyoaktif ölçümlerinde insan sağlığına zararlı herhangi bir madde tespit edilmediğini açıklayan yetkililer, alınan numuneleri ileri tetkik ve analiz için TÜBİTAK’a gönderdi. Açık arazideki atık temizliği çalışmaları ivedilikle başlanarak elde edilen atık bertaraf edilmiş ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında gerekli çalışmaları başlatan yetkililer, söz konusu alanda temizlik çalışmalarını tamamlanarak araziyi eski haline getirdi" denildi.

Açıklamada, araziye atıkları döken kamyon sürücüsü A.F. hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari cezai işlem yapılarak, TCK’nun 181. maddesi uyarınca çevrenin kasten kirletilmesi suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da vurgulandı.

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