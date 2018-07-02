Küçük Eylül'ün ölümü ile tekrar konuşulan kimyasal hadıma dair ilk açıklama Bozdağ'dan gedi. Yapılan açıklamada yeni süreçte kimyasal hadımın kullanılacağını açıkladı. Halk ise kimyasal hadımın tam olarak ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını merak ediyor.
KİMYASAL HADIM (KASTRASYON) NEDİR?
Kastrasyon, özellikle erkek cinsel suçluların erkeklik hormonu üreten testislerinin cerrahi müdahale ile alınması ya da ilaçla bu horm onun üretilmesinin azaltılması olarak tanımlanır. Kastrasyon, kimyasal ya da cerrahi nitelikte olabilir. Cerrahi kastrasyon, erkek pedofillerin testislerinin alınarak yeniden suç işlemelerini önlemek için uygulanan yöntemdir. Bu tedavide bireyin üreme organları alınarak erkeklik hormonu en az seviyeye indirilir. Kimyasal kastrasyon tedavisinde ise erkek pedofillere antiandrojen ilaçlar verilerek, erkeklik hormonu azaltılmaya çalışılır.
Çocuklara karşı cinsel istek duyan kişilere "pedofil" denilir. Pedofiller, çocuklara karşı kontrol edilemez bir cinsel istek duyarlar. Bu kişiler, cinsel dürtülerine göre hareket ederler ve cinsel tercihlerini çocukların bedenine yönelik olarak kullanırlar. Dünyada yapılan istatistikî çalışmalar, pedofilleri harekete geçiren cinsel güdünün, uzun hapis cezalarıyla azaltılmasının mümkün olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, devletler cinsel suçluların cinsel tercihlerinin değişmeyeceğinin bilinciyle alternatif seçenekler düşünmeye başlamışlardır.
KİMYASAL HADIM KİMLERE UYGULANACAK?
Bir pedofilin gerçekten pedofil olup olmadığının tanısını nasıl koyacağız? Kim koyacak ve koyduktan sonra vereceğimiz cezanın gerçekten bu eylemleri yapan kişilere caydırıcılığı olacak mı? Bunlar önemli...
Kimyasal kastrasyonun çok da bir caydırıcılığı olacağını düşünmüyorum. Çünkü saldırı sebebini tek bir faktöre bağlayamazsınız. 'Cinsel isteklerim çok fazlaydı, kontrol edemedim dolayısıyla böyle bir eylemde bulundum' böyle bir davranışın tek bir açıklaması olamaz. Siz sadece kastrasyonla onun cinsel isteklerini azaltmış olacaksınız, ama cinsel davranışında değişiklik yapamazsınız.
Birinci sıkıntı, yapılan çalışmalarda ilaç kesildiği anda testosteron seviyesinde ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiş.
Diğer sıkıntı, bu kişiler dış dünyaya salındığında evet bu ilaçları alıyor ama üstüne testosteron da alıyor bizim iznimiz olmadan. Baskılayıcı ilaçları alıyor ama üstüne testosteron hormonu alma riskleri de var. Bu tip ilaçların kişiye verilmesinin başka tıbbi yan etkileri de var. Kişi bu yan etkileri kabul ederek alıyor olmalı. Bu, tedavi yöntemi olarak mı ceza yöntemi olarak mı veriliyor etik ve hukuka uygun mu bunların tartışılması gerekiyor.
KİMYASAL HADIM KULLANAN ÜLKELER
Amerika'da pek çok eyalet, Çek Cumhuriyeti, Almanya'da kimyasal kastrasyon yapılıyor. Birçok ülkede bunu görüyoruz.
Ama burada kafamıza takılan soru işaretleri var. Birincisi bu bir tıbbi yöntem. Bir tıbbi yöntemin uygulanması, kişinin vücut dokunulmazlığının bir şekilde bozulmasıdır. Bunu nasıl yapacağız? Bunu cezalandırma yöntemi olarak mı kullanacağız yoksa kişiye bir seçenek mi sunacağız? Kişi kendi rızasıyla mı tercih edecek? kendi rızasıyla tercih ettiği takdirde biz onun cezasında indirime mi gideceğiz dışarıda ceza almaksızın... Bunlar kafa karıştırıyor.
O nedenle kimyasal kastrasyon kişinin tamamen cinsel fonksiyonlarını yok eden bir durum değil sadece cinsel isteği azaltıcı maddelerin verilmesidir. Dolayısıyla bir kişinin cinsel aktivasyonlarını sağlayan sadece cinsel isteğinin azalması değildir. Başka faktörlerin de tedavi edilmesi lazım. Psikoterapi, davranış bozukluklarının düzeltilmesi gibi... Çünkü pek çok pedofilin kendi çocukluk dönemlerinde cinsel istismara uğradığını biliyoruz.
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