Reuters'in haberine göre; Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü müfettişlerinin Duma'da güvenlik nedeni ile inceleme yapamadan dönmesinin üç gün sonrasında, bölgede tam olarak hangi örgüt adına hareket ettiği bildirilmeyen araçlar görüldü.

Suriyeli askeri yetkililerin de eşlik ettiği konvoya gazetecilerin yaklaşmasına izin verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Suriye'nin delilleri kararttığından şüphe edildiğini açıklamış ve uluslararası müfettişlerin bölgeye girişinin bu nedenle engellenmiş olabileceğini duyurmuştu.

ABD: RUSYA VE SURİYE KİMYASAL SALDIRININ İZLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR!



Çarşamba günü müfettişlerin gelişinden önce bölgede inceleme yapmak isteyen Birleşmiş Milletler görevlillerine ateş açıldığı açıklanmıştı.

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