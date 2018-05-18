Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, 4 şoförün "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmaları, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 5 şüphelinin ise adli kontrolü istendi.

ÇEVRE TOPLANTILARINA KATILMA ŞARTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre mahkeme, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 4 şüphelinin her birinin mağdurlara eşit şekilde dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmaları, İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmaları ve İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ile toplantılara katılmaları şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Bu şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Diğer 5 şüpheli için de İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmaları, İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaları ile yurt dışına çıkış yasağı konulması karar verildi.

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