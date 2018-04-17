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Rejim gazetecilere kimyasal saldırının hedefindeki kenti gezdirdi

Suriye rejimi, gazetecilere kimyasal saldırı gerçekleştirilen Duma'yı gezdirdi. Kentte meydana gelen yıkım net görülürken, rejim kuşatmasında uzun süre geçiren kent sakinleri yaşadıklarını anlattı.

17.04.2018 - 16:33 | Güncelleme:
Suriye askerlerinin Duma'nın muhaliflerden temizlendiğini açıklamasından iki gün ve kimyasal saldırı iddialarının 10 gün sonrasında, Şam'ın doğusundaki bölgeyi gezen gazeteciler yıkımın boyutlarını gördü.
 
AP'nin haberine göre   bölge insanları yeraltı sığınaklarında gıda erişimleri kısıtlı ve olumsuz sağlık koşullarında yaşıyordu.
Caddelerde Rus ve Suriye askerleri dışında nadiren insanlar görüldüğü belirtildi.
Esad rejimine isyan eden ilk bölgelerden olan Duma kentinin sakinlerinin büyük çoğunluğunun muhaliflerin kontrolündeki Kuzey bölgelere gittiği ifade edildi.
 
Bölgenin ana hastanesi, adalet sarayı ve büyük camii gibi binaları, kentin yoğun çatışmalara sahne olduğunu gösteriyor.
6 yıldır muhalifler tarafından kontrol edilen Duma Esad rejiminin geleceği için tehdit olarak görülen bir bölgeydi ve kent sakinlerinin günlük hayatı da oldukça hareketliydi.
 
2012'den sonra rejim ilk kez Cumartesi günü Duma'ya girebildi...
 
Bir zamanlar ekmek başkenti olarak bilinen şehirde ilaç sıkıntısı da had safhadaydı.
 
Esad yönetimi tarafından organize edilen şehir turuna katılan AP'nin haberine göre kentte gıda yardımı noktalarında yüzlerce ve kadın çocuk uzun kuyruklar oluşturdu.
AP'ye konuşan Suriyeliler verdikleri mesajlarda uzun süredir yeraltı sığınaklarında uyuduklarını ifade etti. Kentte yiyecek karaborsası oluştuğunu aktaran yereller, gıda fiyatlarının aşırı pahalı olduğunu belirtti.
 
 
 
Şekerin kilosunun 1 dolardan 40 dolara yükseldiğini belirten vatandaşlar son bir aydır kalabalık halinde sığınaklarda kaldıkları ve duş almadıkları için pirelendiklerini, Suriye ordusunun şehre yaptığı baskı ve kuşatmanın hayatı çok zorlaştırdığını ifade etti.
Klorin ile zehirlenen komşuları ile ilgili konuşan kent sakinleri kimyasal saldırının korkunç boyutlarına da dikkat çekti. Suriyeli yetkiller önümüzdeki hafta normal fiyatlar ile ekmek satışının başlayacağını ifade etti.
Bölgeye 10 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıklayan Suriye Finans Bakanı Maamoun Hamdan bu yeterli gelmezse yeniden duruma bakılacağını ifade etti.Şehirde 15 farklı bölgede kontrol noktaları oluşturulduğu ifade edildi.

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