Dışarıdan satın alınan temizlik ürünleri, içerdiği zararlı maddeler sebebiyle alerjik reaksiyonlara veya zehirlenmeye sebep olabiliyor. Egzama, deride alerji ya da nefes problemleri, kimyasal ürünlere maruz kalan kişinin yaşadığı belirtilerin başında geliyor.

Diğer yandan deterjan ve diğer temizlik ürünleri sadece insan sağlığına değil, çevreye de büyük ölçüde zararlı. Bu nedenle temizlik ürünlerini kullanırken çok dikkatli olunmalı. Ayrıca evde çocuk ve hayvan varsa temizlik ürünlerine ekstra dikkat etmek gerekiyor. Peki kimyasallar olmadan ev temizliği yapmak mümkün mü? Ya da kimyasallar olmadan ev temizliği nasıl yapılır? İşte bu soruların cevabı...

BİTKİSEL YAĞLAR

Bitki kokularının özleri birçok parfümün ana maddesi olma özelliğine sahip. Bir iki damla turunçgil, elma, çilek, nane yağı ev yapımı temizleyicilere hoş bir özellik kazandırır.

SİRKE EN BÜYÜK YARDIMCILARDAN BİRİ

Kimyasal madde kullanmadan ev temizliği yapmak istiyorsanız en büyük yardımcınız tabii ki sirke!

Sirke, mikroplardan arındırmada, yağlı ortamları temizlemede, lekeleri çıkarmada, kötü kokuları gidermede, pas temizliğinde muhteşem bir kurtarıcı. Sirkenin ev temizliğinde nasıl kullanıldığına dair ipuçları ise şöyle...

BUZDOLABI TEMİZLİĞİNDE

Buzdolabı temizliğinde sabun tarzı ürünler kullanmak bakterileri azaltmak yerine daha da artırır. Bu nedenle içini sirke kullanarak temizleyebilirsiniz. Kirli bölgelere sirkeyi uyguladıktan sonra 20 dakika bekletip ılık suyla duruladıktan sonra değişimi hemen fark edeceksiniz.

AYNA VE CAMLARI TEMİZLEMEK İÇİN

Su ile seyreltilmiş sirke ile aynaları ve camları silebilirsiniz. Daha iyi bir sonuç almak için bez yerine gazete kullanmayı ihmal etmeyin.

YÜZEY TEMİZLİĞİNDE

Su, sirke ve karbonat karışımıyla küvetten tutun, mutfak mermerine kadar, her yüzeyi temizleyebilirsiniz.

Çamaşır makinesine damlattığınız birkaç damla beyaz sirke, çamaşır kokusunu alacak, deterjan kalıntılarını temizleyecek. Sirkeyi çamaşırları durulamaya aldığınız sırada ilave edebilirsiniz.

KİRLERİ YOK EDİYOR

Küvet ve mermerdeki kalıntıları temizlemek için sirkeli su karışımını kullanabilirsiniz.

KARBONAT ETKİSİNİ UNUTMAMAK GEREKİYOR

Sodyum bikarbonat, hafif aşındırıcı bir temizlik sağlar, beyazlatıcı ve koku giderici özellikleri vardır. Kimyasallara başvurmadan ev temizliği yapacaksanız aradığınız malzeme karbonat! Hem uygun fiyatlı hem de işlevsel olan karbonatı ev temizliğinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Karbonatın ev temizliğinde kullanım yerlerinden bazıları ise şöyle...

MERMER VE KÜVET TEMİZLİĞİNDE

Banyo mermerleri ve küveti temizlemede kullanacağınız karbonat, yüzeyleri çizmeyen, nazik bir temizlik ürünüdür. Karbonat, tuz ve su ile bir macun hazırlayarak yüzeyleri bu karışımla ovalayabilirsiniz.

ÇELİK VE GÜMÜŞ EŞYALARDA

Gümüşler dahil, tencere tava gibi eşyalarınızı temizlerken de karbonat kullanabilirsiniz. Bunun için bir kovaya ılık su koyun üzerine karbonat ekleyin. Temizlemek istediğiniz eşyayı karbonatlı suyun içerisinde bekletin.

YÜZEY TEMİZLİĞİNDE

Yerleri temizlemek için, bir kova ılık suya, yarım bardak karbonat koyun. Yerleri bu karışımla silin, ve nasıl parladığına şahit olun.

KÖTÜ HAVAYI DA TEMİZLİYOR

Karbonat, havayı temizlemekte de çok etkilidir. Buzdolabınızda ve dolaplarda, ağzı açık bir şekilde karbonat bulundurmak, kötü kokuları engellemeye yardımcı olur.

LAVABO AÇICI GÖREVİ GÖRÜYOR

Karbonat, artıklardan dolayı tıkanan lavaboları da açıyor. Yarım bardak karbonatı ardından da ılık suyu lavaboya dökerseniz sonucu hemen göreceksiniz!