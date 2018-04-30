Fransa merkezli konaklama devi Accor Hotels, İsviçre merkezli oteller zinciri Mövenpick satın almasını bitirdi. Mövenpick'in Türkiye'de de 4 oteli bulunuyor.

Açıklamaya göre 560 milyon İsviçre Frangı yani 566.4 milyon dolara yapılan anlaşma 2018 yılının 2. çeyreğinde tamamlanacak.

— Mövenpick Hotels (@MovenpickHotels) April 30, 2018

1973 yılında İsviçre'de Mövenpick'in restoran işletmesinin genişlemesi kapsamında kurulan otel zincirinin yüzde 33.3'lük hissesi Bodrum sevgisiyle bilinen Suudi Arabistan'ın en zengini Prens El Velid bin Talal'e ait.

Hatırlanacağı üzere El Velid bin Talal, geçtiğimiz aylarda ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ters düşmüş ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ayn Ritz Carlton'da tutuklu kaldıktan sonra anlaşarak serbest kalabilmişti.

Gözaltıların emrini veren Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhhammed bin Selman'ın kuzeni ve Kral Selman'ın yeğeni olan Prens'in, Citigroup ve Twitter gibi uluslararası şirketlerde de hisseleri bulunuyor.

Mövenpick bünyesinde dört tanesi Türkiye'de olmak üzere EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde toplam 84 otel bulunuyor ve 20 binden fazla odayla hizmet veriliyor ve 2021 yılında açılmak üzere 42 otelin de inşası sürüyor.

ACCOR HOTELS'DE DE HİSSESİ VAR

Mövenpick Holding tarafından yapılan açıklamada şirketin satışa rağmen gıda ve içecek kolu olan Mövenpick Fine Foods, Mövenpick Wein ve Marché Interntional ile güçlü büyümesine devam edeceği vurgusu yapıldı.

Accor CEO'su Sebastien Bazin ise "Mövenpick satın almasıyla Avrupa pazarındaki liderliğimizle özellikle Orta Doğu ve Afrika'da gelişmekte olan pazarlardaki büyümemizi konsolide edeceğiz." dedi. Fransız grubun bünyesinde Pullman, Raffles, Novotel ve Mercure gibi markalar bulunuyor.

Öte yandan, Suudi Arabistanlı milyarder El Velid bin Talal'in şirketi Kingdom Holding'in Mövenpick Otelleri'nin satıldığı Accor Hotels'te de yüzde 5.7 hissesinin bulunduğu ortaya çıktı.

Kingdom Holding, 2018 başında Beyrut'ta bulunan Four Seasons'da sahip olduğu hisseyi 100 milyon doların üzerinde bir bedelle satmıştı.