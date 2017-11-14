Kiprotich’in kaderi İstanbul!

Habertürk Spor'dan Murat Ağca'nın haberine göre; İstanbul, maraton dünyasında ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nu kazanan Kenyalı Abraham Kiprotich’in, geçen yıl bu yarışı kazanan eşi Agnes Jeruto Barsosio ile birlikte İstanbul’a gelmek istediği ve oldukça geç kayıt yaptırıp kendi imkanlarıyla koşuya katıldığı ortaya çıktı. Ne var ki Kiprotich’in Paris Maratonu’nda ikinci olan eşi Barsosio, antrenmanda sakatlanmasının ardından 4 gün kala yarıştan çekildi. Kiprotich, belki de ‘karı- koca’ şampiyonluk şansını kaçırdı ama bir başka ilginç hikayeyi gerçeğe dönüştürdü. Zira Kenya asıllı Fransız atlet, 2013’te İstanbul’da 2:12:28 ile kazanmıştı. Ancak o yarışta alınan doping numunesinin tahlili sonucu EPO kullandığı ortaya çıkan Kiprotich, iki yıl atletizmden men cezası almış, İstanbul’daki derecesi silinerek şampiyonluğu iptal edilmişti.
SIRRA KADEM BASTI
İşte o tarihten sonra yarış koşmayan ve bir süre Fransa Federasyonu tarafından bile bulunamayarak ‘sırra kadem basan’ Kenyalı, cezasını tamamlaması- nın ardından ilk yarışını yine İstanbul’da koştu. Üstelik bu kez 2:11:22’lik daha iyi bir dereceyle kazandı. Tabii ki yarış sonrası yine doping kontrolüne girdi. Yarış öncesi “Kendimi kanıtlamak için İstanbul’da koşmak istiyorum” diyerek kaydını yaptıran Kiprotich, bu kez temiz çıkarsa, 39.’su geride kalan maratonun tarihinde farklı bir yere sahip olacak.
"ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"
Maratonun galibi Abraham Kiprotich, 4 yıl önce doping yüzünden kaybettiği şampiyonluğu tekrar kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. HABERTÜRK'ün sorularını yanıtlayan atlet, "Adımı temize çıkarmak için bu yarışı yeniden kazanmak zorundaydım. Temiz olarak da bu dereceleri koşabildiğimi kanıtladım" dedi. Kenyalı bir doktorun kendisini kandırdığını ifade eden Kiprotich, "O adama güvenmiştim ama hayatımı mahvetti. Sonra da adını açıklarsam beni öldürmekle tehdit etti. 4 yıldır yüzünü görmüyorum" diye konuştu. Ailece büyük sevinç yaşadıklarını söyleyen Kenyalı atlet, "Bu yıl olmadı ama gelecek sene birlikte yarışıp iki şampiyonluk kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yarışmaktan keyif aldığını dile getiren Kiprotich parkurun zor olduğunu söyledi.
7 AYDA 115 BİN DOLAR KAZANDI
İstanbul'da 7 yıldır kırılmayan kadınlar rekorunu 5 dakikaya yakın geliştirerek kariyerinin ilk maratonunu kazanan Ruth Chepngetich, 2:22:36 ile tarihe geçti. 23 yaşındaki atlet böylece, ilk maratonlarını koşan Kenyalı kadın sporcular içinde tarihteki en iyi 3. dereceye imza attı. 7 ay önce İstanbul Yarı Maratonu’nu yine 1:06:19’luk parkur rekoruyla kazanan Kenyalı, İstanbul’daki iki yarıştan bonus ödülleri ile birlikte 115 bin dolar kazanmış oldu.
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