Kiracı ya da mal sahibi olmanız farketmez, kira sözleşmesinde yazan koşullar ileride sizi zora sokacak cinsten olmamalıdır. Sözleşmeye bağlı en çok yaşanan sorun depozito ödemesi ve kiranın düzenli yatıp yatmadığı ile ilgilidir. Çünkü diğer tüm hususlar kontratta detaylı şekilde bildirilir. Yani sözleşmede kim olduğunu aylık ne kadar ödeyeceğiniz ya da ödeme alacağınız yazar. Ancak bu ödemenin yapılıp yapılmadığını ancak düzenli ödeme yaparsanız karıştırmadan takip edebilirsiniz. Bu nedenle banka hesabınızdan yapacağınız EFT ya da havala işlemleri için "açıklama" bölümüne ilgili ayı ve yılı yazarak kira bedeli olduğunu belirtin.

Depozito ödemelerini ise kira sözleşmesi imzalanmadan maddeler arasına ekleyin ve ne kadar ödeme yaptığınızı ya da aldığınızı belirtin. Varsa şartlarınızı da mutlaka sözleşmede belirtin.

KİRA KONTRATINDA HANGİ BİLGİLER OLUR?

Kira kontratınızı kontrol ederken varsa kira artış oranına bakmayı ihmal etmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir durum varsa yıllık kira artış oranı olarak ÜFE ve TÜFE oranlarının kıstas olarak alınmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanuna göre; "Kira parasının yabancı para veya kıymetli madene endeksli olarak belirlendiği sözleşmelerde ayrıca yıllık artış uygulanmaz."

Kiralanan gayrimenkulün hangi dairede, mahallede, sokakta olduğu

Kiralanan gayrimenkulün cinsi (konut mu, iş yeri mi depo mu vb.)

Kiraya verenin adı, soyadı

Kiraya verenin TC. kimlik ve vergi nosu

Kiraya verenin ikametgahı

Kiracının adı, soyadı

Kiracının TC. kimlik ve vergi nosu

Kiracının ikametgahı

Kiracınun işyeri adresi

Bir senelik kira karşılığı

Kia karşılığının ne şekilde ödeneceği

Kira müdddeti

Kiranın başlangıcı

Kiralanan mülkün şimdiki durumu

Kiralanan mülkün ne için kullanılacağı

Kiralanan mülk ile beraber teslim olunan demirbaş eşya beyanı

Ayrıca 2 ayrı sayfada kira sözleşmesinde genel koşullar ve özel koşullar da yazılıdır.

KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLEME

Kiracı ve mal sahibi diledikleri kadar süreli sözleşme imzalayabilirler. Bu hak 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanununda da belirtilmiştir. Ancak yine aynı kanuna göre; kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır.

KİRA ÖDEMEYEN KİRACIYA İHTARNAME

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun 7. maddesi (e) bendine göre; kira ödemesi yapmayan kiracı için mal sahibi bir yıl içinde iki defa yazılı ihtar yaptıktan sonra tahliye davası açabilir.