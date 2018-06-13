Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kıraathane’ vaadini eleştiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Vatandaş, insanları beton yığınlarının içine hapsedilmiş şehirler istemiyor; kıraathane değil, yeşil alanlar istiyor” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP İzmir Milletvekili ve 1. Bölge 2. sıra adayı Murat Bakan, Buca Hasanağa Bahçesi’nde ve Karabağlar Uzundere Rekreasyon Alanı’nda gece turu yaptı. Bakan, “Toplumun tüm kesimlerinden Muharrem İnce’ye ve partimize destek görüyoruz. Elini sıktığımız herkes ‘değişim şart’ diyor, ‘bu kez tamam’ diyor” dedi.

Sarayın tükendiğini ve AKP iktidarının söyleyecek yeni sözü kalmadığını söyleyen Bakan, “Vatandaş yüksek binaları olan, AVM’lere boğulmuş, insanları beton yığınlarının içine hapsedilmiş şehirler istemiyor; kıraathane değil, yeşil alanlar istiyor. Semaver yakan bir vatandaşımızla selamlaştım, ‘kıraathanemiz yok, yokluktan parklara attık kendimizi’ diye dalga geçti. 16 yılın sonunda söyleyecek sözleri kalmadı. Komik duruma düştüler” diye konuştu.

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