HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatrosu’nun ev sahipliği yaptığı konser, Bornova Belediyesi Çocuk Korosu ve Livaneli Korosu’nun şarkılarıyla başladı.



Ardından sahneyi Çocuk Kalbim Seni Söyler Korosu’yla paylaşan Kıraç, 23 Nisan şarkıları sonrası seslendirdiği kendi parçalarıyla izleyenleri coşturdu.



Büyük coşkuya sahne olan, İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser sonrası duygularını dile getiren sanatçı, “Çocuklarımız için el ele verdik, Atatürk ve cumhuriyet değerlerinde birleştik” deyip ekledi:



“Yalnızca bir gün değil, her gün dünya çocuklarının dertleriyle ilgilenmeliyiz. Dünyayı biz büyükler değil, saf ve masum çocuklar el ele verip kurtaracak.”

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