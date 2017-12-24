Köpeği Şeftali’ye eş arayan Kıraç, takipçilerinden yardım istedi.

Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak, “Arkadaşlar! Yardım lütfen! Ailemizin en küçüğü canımız köpeğimiz Şeftali için bir eş arıyoruz. Haa! Şeftali Erkek bu arada. Sıfır numara Maltese terrier.2.5 kg.” notunu düştü.

İşte Kıraç’ın o paylaşımı:



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