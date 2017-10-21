Oto hırsızlığında 'kiralık kiracılar'

İstanbul’da oto hırsızlarının yakalandıklarında fazla ceza yememek için “kiralık kiracılar” yöntemini kullanmaya başladıkları ortaya çıktı.
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay şöyle gelişti. Beşiktaş’ta oto kiralama şirketi bulunan Sinan D., kiraya verdikleri lüks cipin süresi dolmasına rağmen geri getirilmediğini belirterek polise başvurdu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan incelemede cipin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtiği, paralı yolları kullanarak İstanbul dışına çıktığı tespit edildi. Araştırmada cipi kiraladığı belirlenen A.Y.’nin (52) Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne gittikten sonra otobüsle geri döndüğü belirlendi. A.Y. gözaltına alırken, cipin Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a götürülmek istendiği bilgisine ulaşan polis, sınır kapısındaki kuyrukta çalıntı cipe benzeyen 3 araç tespit etti.
Irak plakalı ve tescilli belgeleri bulunan cipten şüphelenen polis, şase numarasından aracın İstanbul’dan çalınan cip olduğunu ortaya çıkardı. Araçtaki Azerbaycan uyruklu H.İ. (32) ve A.K. (33) gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Aracı kiralayan A.Y., cipin kiralanması karşılığında kendisine 500 lira para verildiğini belirtti. Diğer iki şüpheli de suçlamaları kabul etmedi. 3 şüpheli mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Misafir 3 saat önceEvet yap et,Sonuç adli kontrol serbest insanlar o kadar yakalamak için maddi manevi çaba harcasın00