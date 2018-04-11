Gazete Habertürk'ün haberine göre; FIFA’nın bu konuyla ilgili ekimde bir toplantı yapacağı ve önemli bir değişikliğe gideceği kaydedildi. Bu kararda genç oyuncuların gelişimi için kulüplere oyuncu kiralamalarında rahatlık sunulurken; kulüplerin birçok futbolcuyu alıp hiç oynatmadan başka takımları satması FIFA’yı harekete geçirdi.

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