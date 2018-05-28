Kiraz fiyatı düştü üretici isyan etti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ihracata yönelik yetiştirilen “Ziraat 0900” cinsi kirazın kilogram fiyatının iki günde yaklaşık 10 lira düşmesi üreticinin tepkisine neden oldu.



HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, “İç piyasada mal doyuma ulaşmıştır ya da bir tek Kemalpaşa’da değil diğer bölgelerde kiraz çıkmış olabilir. Meyve çeşidi artmış olabilir, şeftali ve kayısı piyasaya girmiş olabilir. Yeterli mal tüketilmediği için ürün de gereğinden fazla geliyorsa sahaya, arz fazla talep az ise fiyat düşer.” dedi.

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