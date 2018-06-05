İHA'da yer alan habere göre; Türkiye'de parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı ve uzun raf ömrüyle tercih edilen Tokat Kemalpaşa Köyü kirazında hasat devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce tarlada 3 liradan satılan kiraz 1 buçuk liraya, markette ise 9 liradan 5 liraya düştü. Cinsine göre tarlada 1 buçuk-4 lira arasında satılan kiraz marketlerde ise 5 ile 7 lira arasında alıcı buluyor. Kiraz bahçesi sahipleri işçi ve ilaç giderleri nedeni ile emeklerinin karşılamadığından yakınıyor.



HALDE KİRAZ FİYATLARI 2-4 LİRA ARASINDA



Ankara'dan Tokat'a kiraz almaya gelen komisyoncu İsmail Akıcı,kiraz fiyatlarının halde 2-4 lira arasında oynadığını ifade ederek, "Bu sene ürün bol olduğu için ihracat almadığı için üreitici biraz sıkıntı yaşıyor. Ankara'da halde 3-3 buçuk liradan satacağımız kirazı marketler pazarcılar kaça satar bilemiyoruz" dedi.



KİRAZ FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ VATANDAŞA YARADI



Trabzon'dan Tokat'a kiraz almaya gelen komisyoncu Hakkı Keleş, kiraz fiyatlarının iki hafta öncesine göre düştüğünü ifade ederek, "İhracat yok, ihracat olmadığından fiyatlar düştü. Fiyatların düşmesi halka yaradı. Pazar tezgahında 2 buçuk 3 lira kiraz. Alıp yiyemiyorum dediği zaman yalan konuşur" diye konuştu.



"EMEĞİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"



Kemalpaşa Köyündeki bahçesinde kiraz üretimi yapan çiftçi Deniz Alan, kiraz fiyatlarının düşmesi nedeni ile üreticinin zor durumda olduğunu ifdade ederek, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kirazı dalında bırakmak zorunda değiliz, toplayacağız. Bana göre fazla birşey yok ama 20-30 işçi çalıştıranlara yazık. Akşama kadar işçi çalıştırıyor 3-4 bin lira alıyor 2 bin lirasını işçiye veriyor. Kendisine bin lira kalıyor. Bunun ilacı, gübresi, sulaması oda başka etkiliyor. Fiyatlar düştü. En fazla yüksek fiyat sıfır dokuzun kilosu 4 lira 4 buçuk lira. Diğer kiraz çeşitleri 1 buçuk liradan başlıyor 2 liraya kadar gidiyor. O da kurtarmıyor. Televizyonlarda izliyoruz Ankara'da kiraz 15 lira. Burada da en fazla 4-5 lira. Oradaki fiyatla buranın arasında çok büyük fiyat farkı var. Görülüyor herşey ortada söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

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