HT Magazin'de yer alan habere göre, oyuncu kadrosunda geçtiğimiz ocak ayında vefat eden usta oyuncu Turan Özdemir’in yer aldığı, yönetmenliğini Durmuş Akbulut’un üstlendiği ‘Kiraz Mevsimi’nin galası önceki akşam yapıldı.

Buruk geçen geceye film ekibinin yanı sıra, Kutsi ve nişanlısı Feyza Çıpa da katıldı. Gösterim öncesi basınla bir araya gelen ekip, usta sanatçıyı andı. Filmde Turan Özdemir’in oğlunu canlandıran Taylan Güner, “Filmi Turan Abi’ye selam göndermek için vizyona soktuk. Aslında festivallerde yarışacaktı” dedi.

Film, Ermenek’teki maden ocaklarında çalışan insanların sıcak hikâyesini konu ediniyor.



Galaya nişanlısı Feyza Çıpa ile katılan Kutsi, yazın yapmayı planladıkları düğünlerini iş yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi.