HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, ekip yemekte, Taylan Güner ve Pelin Ermiş’le birlikte filmin başrol oyuncularından biri olan ve geçtiğimiz ocak ayında hayata gözlerini yuman Turan Özdemir’i de unutmadı.



Usta oyuncunun fotoğrafı yemek masasının baş köşesindeydi.

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