HT Egeli'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adayı Muharrem İnce İzmir’de yüzde 54,01 oy oranına ulaştı. AK Parti’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 32,92, İYİ Parti Adayı Meral Akşener yüzde 6.30, HDP adayı Selahattin Demirtaş yüzde 6.03, Saadet Partisi Adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.46, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0.28 oranında kaldı.

İzmir’de Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, en yüksek oyu yüzde 49,92 oranla Kiraz’dan almayı başardı.

MENDERES’İ ALDI

Muharrem İnce’ye en yüksek oy Karşıyaka sandıklarından çıktı. Karşıyaka’da 248 bin 405 seçmen oy kullandı. İnce, yüzde 73.94 ile sandıktan rakiplerine fark atarak çıktı. İnce’nin en düşük oy aldığı ilçe ise Kiraz. Kiraz’da 29 bin 453 seçmen oy kullandı. İnce’ye ilçe sandıklarından yüzde 37,51 oranında oy çıktı. AK Partili belediyelerin olduğu ilçelerde de sandık sonuçları belli oldu.

Menderes’ten Muharrem İnce’ye yüzde 50,54 oranında oy çıktı. Ödemiş’te de İnce’ye 45,80 oranında oy çıktı. Selçuk’ta İnce’ye yüzde 54,40 oy çıktı. Torbalı’da da İnce’ye yüzde 42,02 oy çıktı. Son yerel seçimlerde MHP’nin kazandığı Aliağa’da Muharrem İnce, yüzde 49,20 oy aldı. Balçova’da yüzde 67,42 oy alan İnce’ye Bayındır’da ise yüzde 42,07 oy verildi. İnce’ye Bayraklı´dan yüzde 50.61, Bergama’dan yüzde 44.98, Beydağ’dan yüzde 48.78, Bornova’da yüzde 54,13, Buca’da yüzde 50,04, Çeşme´de yüzde 64,29, Çiğli’de 60,73, Dikili’de yüzde 65,67, Foça’da 59,44, Gaziemir’de yüzde 52,12, Güzelbahçe’de yüzde 72,55 oy aldı.

İZMİR 2. BÖLGE SONUÇLARI

2015 Kasım Oy Oranı Vekil CHP % 47.67 7 AK PARTİ % 31.15 4 MHP % 11.38 1 HDP % 7.51 1

2018 Haziran Oy Oranı Vekil CHP % 41.53 7 AK PARTİ % 28.65 4 İYİ PARTİ % 11.25 1 HDP % 10.51 1 MHP % 6.69 1

"AK Parti ve MHP’liler sonuçlar sonrası sokaklara döküldü."