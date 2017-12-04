Kırgın Çiçekler 100. bölüm fragmanı ve özeti

Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Çağla Irmak'ın paylaştığı Kırgın Çiçekler 100. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde kardeşleri parayı toplayıp Meral'i çıkarabilecekler mi? İşte Kırgın Çiçekler 100. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 100. BÖLÜMDE; MERAL'İN KURTULMAK İÇİN TEK YOLU KEFALET!

Meral'in hapisten kurtulma için tek umudu kefaletin ödenmesidir. Kızlar Kader'e şikayetini geri çekmesi ve kefaleti ödemesi için baskı yapar. Macide ve Ejder, Kader'in servetini ele geçirmek için her yolu denemeye kararlıdır. Güney ve Songül bebeklerini ilk defa ultrasonda görürler. Ali ve Feride yeni dava dosyasında zorlanırlar.

Serkan, Cemre'ye evlenme teklif eder.Bıçaklanan Meral, ölümle burun buruna gelir. Meral hapishanede eski bir düşmanı tarafından köşeye sıkıştırılır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 99. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Meral suçunu kabullenince, kızlar şoka girer. Kader yurttan ayrılıp Macide ve Ejder'le yaşamaya başlar. Evde kutlama partisi verir. Partiye gelen Ali, Eylül'e aşkını itiraf eder. Zehra bu sefer Kader'e yaranmak için yeni planlar peşine düşer. Meral ise nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez haldedir.

Neriman açığa alınır, eşyalarını toplayıp yurttan ayrılır. Kızlar, Kader ve Meral'i barıştırmak isterken, Kader kimsenin beklemediği bir karar verir. Meral dolandırıcılıktan tutuklanır.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak)

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride)

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül)

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül)

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre)

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor.

Çağla Irmak (Kader)

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor.

Aleyna Solaker (Meral)

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 100. bölüm

Kırgın Çiçekler 100. bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler yeni bölüm