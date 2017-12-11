Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Çağla Irmak'ın paylaştığı Kırgın Çiçekler 101. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Feride ve Toprak, Neriman Hanım'la uğraşır. Peki, Kırgın Çiçekler 101. bölümde neler olacak? İşte, Kırgın Çiçekler 101. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 101. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Eylül'e aşkını itiraf etmeye karar verir. Eylül'ü çok şık bir restoranda akşam yemeğine davet eder. Feride ve Toprak, bunalımda olan Neriman Hanım'la ilgilenmek zorunda kalırlar. Kader arkadaşlarının kendi evine taşınmasını istemektedir. Zehra kıza sinsi akıllar verince, Kader kızları yurttan attırmaya kara verir.

Ejder, Kader'in isteğini yerine getirmek üzere harekete geçer. Olaylar çığırından çıkınca, Songül üzüntüden bebeğini düşürme riskiyle karşı karşıya kalır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 100. BÖLÜM ÖZETİ

Meral'in hapisten kurtulma için tek umudu kefaletinin ödenmesidir. Kızlar Kader'e şikayetini geri çekmesi ve kefaleti ödemesi için baskı yapar. Macide ve Ejder, Kader'in servetini ele geçirmek için her yolu denemeye kararlıdır. Güney ve Songül bebeklerini ilk defa ultrasonda görürler. Ali ve Feride yeni dava dosyasında zorlanırlar.

Serkan, Cemre'ye evlenme teklif eder. Bıçaklanan Meral, ölümle burun buruna gelir. Meral hapishanede eski bir düşmanı tarafından köşeye sıkıştırılır.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak)

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride)

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül)

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül)

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre)

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor.

Çağla Irmak (Kader)

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor.

Aleyna Solaker (Meral)

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.