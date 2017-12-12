Kırgın Çiçekler 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Takipçileriyle 101. randevusuna çıkan Kırgın Çiçekler'in bu bölümünde Zehra'nın sinsi planı üzerine Kader kızları yurttan attırmaya karar verir ve Kader'in bu isteği üzerine Ejder harekete geçer. Kızlar yurttan atılmıştır. Peki, Kırgın Çiçekler 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırgın Çiçekler 102. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 101. son bölüm özeti...
KIRGIN ÇİÇEKLER 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler 101. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından izleyicler 'Kırgın Çiçekler 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kırgın Çiçekler 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte Kırgın Çiçekler 102. yeni bölüm fragmanı;
KIRGIN ÇİÇEKLER 102. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KIRGIN ÇİÇEKLER 101. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ali, Eylül'e aşkını itiraf etmeye karar verir. Eylül'ü çok şık bir restoranda akşam yemeğine davet eder. Feride ve Toprak, bunalımda olan Neriman Hanım'la ilgilenmek zorunda kalırlar. Kader arkadaşlarının kendi evine taşınmasını istemektedir. Zehra kıza sinsi akıllar verince, Kader kızları yurttan attırmaya kara verir.
Ejder, Kader'in isteğini yerine getirmek üzere harekete geçer. Olaylar çığırından çıkınca, Songül üzüntüden bebeğini düşürme riskiyle karşı karşıya kalır.
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