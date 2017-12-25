Kırgın Çiçekler 103. bölümü ile Atv ekranlarında seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Ali, peşinde olduğu çete ile gizli anlaşma yapıyor. Feride ve Toprak, Ali'den şüpheleniyor ve bölümde işler iyice karışında Ali, Eylül'den ayrılıyor. Son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Kırgın Çiçekler 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
KIRGIN ÇİÇEKLER 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Ayyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler 103. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler 'Kırgın Çiçekler 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat Kırgın Çiçekler 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruş tarafından yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.
KIRGIN ÇİÇEKLER 103. BÖLÜM ÖZETİ
Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.
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