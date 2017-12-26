Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırgın Çiçekler son bölümde Eylül silahı Ali'ye doğrultmuştu. Dizi biter bitmez izleyiciler yeni bölüm fragmanını internette araştırmaya başladı. Yeni bölüm fragmanında Eylül'ün silahı ateşlediği görülüyor. İşte Kırgın Çiçekler'in yeni bölümde yaşanacaklar...

KIRGIN ÇİÇEKLER 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırgın Çiçekler'in yeni bölüm fragmanında Eylül'ün silahı ateşlediği görülüyor.

KIRGIN ÇİÇEKLER 103. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır.

Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.

Kırgın Çiçekler

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Kırgın Çiçekler 104. bölüm

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Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı

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