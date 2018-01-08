Kırgın Çiçekler, 29 Haziran 2015 tarihinden beri atv'de yayınlanan bir dram, gençlik ve aile dizisidir. Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin paylaştığı Kırgın Çiçekler dizisi 104. yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte, Kırgın Çiçekler 104. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını ister. Şoka giren Eylül ne yapacağını bilemez. Kızlar, Eylül'e ulaşamayınca panik olurlar. Gece yarısı Nazan'ın evinden çıkan Ejder'i gören Zehra, ikilinin adını çıkarır. Nazan, Serkan ve Cemre'yi ayırması için Tuna'ya baskı yapar. Kızlar, Neriman'ın apartmanında yeni hayatlarına başlarlar. Ali'nin çeteyi çökertmek için yaptığı son hamlede kızlar büyük tehlike altında kalır.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder.

Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm

Kırgın Çiçekler yeni bölüm

Kırgın çiçekler fragman

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