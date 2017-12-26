Kırgın Çiçekler dram, gençlik ve aile dizisidir. Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker paylaşmaktadır. Kırgın Çiçekler 104. bölüm fragmanında Eylül, Ali'yi vuruyor. Kırgın Çiçekler 104. heyecanlı sahnesi ile 8 Ocak Pazartesi 20:00'de ATV'de. İşte Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm fragmanı;

KIRGIN ÇİÇEKLER 103. BÖLÜM ÖZETİ

Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder.

Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm

Kırgın Çiçekler yeni bölüm

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