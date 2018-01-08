Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin bekleyişi başladı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 105. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen vatandaşlar, "Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı" aramasını internet üzerinde yapmaya başladı. İşte Kırgın Çiçekler 105. yeni bölüm fragmanı ve fragmandaki detaylar.

KIRGIN ÇİÇEKLER 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yıldız, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin yer aldığı Kırgın Çiçekler dizisi, ekrana gelen 104. bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı.

Yayınlanan 104. bölüm sonrasında izleyiciler merakla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İnternet üzerinde "Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı" ve "Kırgın Çiçekler 105. bölüm fragmanı" aramalarını yapmayı sürdüren izleyiciler, yeni bölüm hakkında ipuçlarını bekliyordu.

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı an itibarıyla yayınlandı. Yayınlanan fragmanda "Bebeğimiz kız mı olacak erkek mi? Kime benzeyecek acaba?" dediği sahne izleyicilerin beğenisini kazandı. Öte yandan fragmanda duyulan "Öldür kızları" talimatı ve ardından çıkan silah sesi, büyük merak uyandırdı. Fragmanın son sahnesinde de "Ben Defne ve Serkan'ın babasıyım" diyen gizemli adam da izleyicilerin dikkatini çekti.

KIRGIN ÇİÇEKLER 104. BÖLÜM

Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını ister. Şoka giren Eylül ne yapacağını bilemez. Kızlar, Eylül'e ulaşamayınca panik olurlar.

Gece yarısı Nazan'ın evinden çıkan Ejder'i gören Zehra, ikilinin adını çıkarır. Nazan, Serkan ve Cemre'yi ayırması için Tuna'ya baskı yapar.

Kızlar, Neriman'ın apartmanında yeni hayatlarına başlarlar. Ali'nin çeteyi çökertmek için yaptığı son hamlede kızlar büyük tehlike altında kalır.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler 105. bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler 104. bölüm özeti

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