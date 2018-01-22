Kırgın Çiçekler 106. yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Kırgın Çiçekler'de Macide şirketin kasasını iyice boşaltıyor ve Kader'i iflasa sürüklüyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Cemre yine namlunun ucunda ve ölümle karşı karşıya. İşte Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

KIRGIN ÇİÇEKLER 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur.

Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.

KIRGIN ÇİÇEKLER 105. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir.

Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok olur.

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