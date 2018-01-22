Kırgın Çiçekler 106. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kırgın Çiçekler'in son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yavuz'un Nazan'ın hayatına kabus gibi çöktüğü, Serkan ve Cemre'nin arasında iplerin gerildiği son bölümün ardından izleyiciler Kırgın Çiçekler'in 107. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Kırgın Çiçekler 107. bölüm fragmanı ve 106. son bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 107. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler'in 107. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Kırgın Çiçekler 107. bölüm fragmanı;

Kırgın Çiçekler 107. bölümü ile 29 Ocak 2018 tarihinde ekranlara gelecek.

KIRGIN ÇİÇEKLER 106. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur.

Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 107. bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı

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