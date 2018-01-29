Kırgın Çiçekler dizisi, 107. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ekrana gelen 107. bölümü izleyen izleyiciler, dizinin sona ermesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başlamıştı. Yayınlanan bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kırgın Çiçekler 108. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.

KIRGIN ÇİÇEKLER 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin yer aldığı ve yetiştirme yurdunda büyüyen 5 genç kızın öyküsünü konu edinen Kırgın Çiçekler dizisi, 107. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Ekrana gelen 107. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kırgın Çiçekler 108. yeni bölüm fragmanı;

KIRGIN ÇİÇEKLER 107. BÖLÜM ÖZETİ

Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşir. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif eder. Songül doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenmek ister.

Sürpriz kalmasını isteyen Güney, duymamak için her yolu dener. Feride ve Toprak, Büşra'nın sınıf arkadaşına yardım etmek isterken, başları belaya girer.

Nazan'ın evine yerleşen Yavuz, herkesin güvenini kazanırken, karanlık yüzünü saklamaktadır. Macide ortadan yok olunca, Kader'in bütün servetini çaldığı ortaya çıkar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSU

Özgür Çevik (Toprak karakteri)

İpek Karapınar (Feride karakteri)

Biran Damla Yılmaz (Eylül karakteri)

Gökçe Akyıldız (Songül karakteri)

Hazar Motan (Cemre karakteri)

Çağla Irmak (Kader karakteri)

Aleyna Solaker (Meral karakteri)

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 108. bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler 107. bölüm özeti

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