Kırgın Çiçekler 109. bölümüyle Atv'de izleyicisinin karşısına çıktı. Serkan'ın Nazan'la yüzleştiği, Kader'in zor anlar yaşadığı Kırgın Çiçekler'in son bölümünün ardından seyirciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Peki, Kırgın Çiçekler 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırgın Çiçekler 109. son bölüm özeti ve 110. bölüm fragmanına dair merak edilenelr...

KIRGIN ÇİÇEKLER 110. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler 109. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü seyreden seyirciler yeni bölümde yaşancak gelişmeleri araştırmaya başladı. Bir yandan da Kırgın Çiçekler 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı, sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat Kırgın Çiçekler'in 110. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırgın Çiçekler'in 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

KIRGIN ÇİÇEKLER 109. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir.

Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.

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