Kırgın Çiçekler 110. bölümüyle Atv'de seyircisiyle buluştu. Yavuz'u kanlar içinde ölmüş halde bulan kızlar şoka uğruyor, polise teslim olmak isterken Nazan onlara engel oluyor. Kızlar, Yavuz'un cesedini ortadan kaldırmak için plan yapıyor. Son bölümü seyreden izleyiciler, gelecek bölümde yaşanacak olayları araştırmaya başladı. Peki, Kırgın Çiçekler 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırgın Çiçekler 110. son bölüm özeti ve 111. bölüm fragmanı hakkında detaylar...

KIRGIN ÇİÇEKLER 111. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv'de yayınlanan başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler 110. son bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümde yaşanan olaylardan sonra izleyiciler gelecek bölümü beklemeye başladı. Yeni bölümde neler olacağını araştıran seyirciler, 111. bölüm fragmanını araştırıyor.

Fakat Kırgın Çiçekler'in 111. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından fragman paylaşıldığında haberimizden izleyebilirsiniz.

KIRGIN ÇİÇEKLER 110. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre, Meral, Songül ve Eylül, Yavuz'u kapının önünde kanlar içinde yatarken görünce şok olurlar. Kader dehşetle aşağı iner. Yavuz ölmüştür. Nazan sesleri duyup dışarı çıkar. Kızlar teslim olmak isteyince Nazan engel olur.

Kader'in hapis yatacağını söyleyerek kızları korkutur. Yavuz'un cesedini ortadan kaldırmak için plan yaparlar. Babasının birden ortadan kayboluşuna anlam veremeyen Serkan, Ali'den yardım ister. Kızlar bu sırrı sonsuza kadar saklamak için yemin ederler…

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