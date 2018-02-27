Kırgın Çiçekler 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırgın Çiçekler'de heyecan yine doruktaydı. Kızların başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Ali cinayeti öğreniyor ve kızların teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak yolda kızlar korkunç bir kaza yapıyor. Kızlar ölecek mi? Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler'in 111. bölüm özeti haberimizde.

KIRGIN ÇİÇEKLER 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyicinin merakla beklediği Kırgın Çiçekler 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızlar ölecek mi?

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kaldı. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşti. Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verdi. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başladı. Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.

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