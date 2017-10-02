Kırgın Çiçekler 91. bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşacak. Kırgın Çiçekler'in yeni bölümünde Meral gerçek torun olmadığını açıklar mı? İşte Kırgın Çiçekler 91. bölüm fragmanı ve özeti..

KIRGIN ÇİÇEKLER 91. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kırgın Çiçekler 91. bölümde heyecan olduğu gibi devam ediyor. Ejder, Meral'i uzun süredir takip eder ve Meral'in gerçek torun olmadığını ortaya çıkarır. Zehra bütün planı Meral'in bozduğu düşüncesiyle Meral' i yüz üstü bırakır. Paniklenen Meral bütün gerçekleri Kader'e açıklamaya karar verir. Sadri, Ejder ve Macide'nin arasındaki ilişkiyi öğrenir.

Eylül ve Büşra beklenmedik bir tehlike ortasında kalır. Komiser Ali, Eylül'ü kurtarmak için büyük çaba harcar. Çocuklar için endişelenen Toprak ve Feride büyük üzüntü yaşar. Songül ve Güney arasındaki kriz büyür ve Songül Güney'i evden kovar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak)

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride)

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül)

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül)

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre)

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor.

Çağla Irmak (Kader)

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor.

Aleyna Solaker (Meral)

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.