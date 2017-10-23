Kırgın Çiçekler 94. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Kırgın Çiçekler'in yeni bölümünde Kader kapatıldığı yerden çıkarılacak mı? Songül ve Güney yeni evlerinde mutlu olabilecekler mi? İşte Kırgın Çiçekler 94. bölüm fragmanı ve özeti...
KIRGIN ÇİÇEKLER 94. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Harika, Kader'in hayatta olduğunu söyler. Kızlar bu duruma çok sevinirler. Harika ile konuşmak üzere eve gittiklerinde, kızın kaza geçirdiğini öğrenirler. Macide perişan haldeyken, Ejder hiçbirşeyden habersiz gibi davranır. Songül ve Güney yeni evlerine taşınırlar. Feride ve Komiser Ali yeni bir suç dosyası üstlenirken, kızların umudu gitgide azalmıştır.
Kırgın Çiçekler 94. bölümü bu akşam saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.
KIRGIN ÇİÇEKLER 93. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Eylül, kavga edip küs olan Songül ve Güney'i barıştırmak için plan kurar. Bu plan uygulanırken Komiser Ali ve Eylül daha da yakınlaşır. Cemre, Serkan'ı bu zor günlerinde yalnız bırakmaz. Ejder, Kader'i bıçaklayıp saklar. Suçu Meral'in üstüne atar. Üstü başı kan içinde uyanan Meral, kendini savunamaz ve tutuklanır.
Kızlar olayı öğrenince şoka girerler. Herkes Kader'i ararken, Harika gerçeği öğrenir ve Ejder'i telefonla arayıp tehdit eder. Yakalanma korkusuna düşen Ejder, Harika'nın peşine düşer.
KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI
Özgür Çevik (Toprak)
Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.
İpek Karapınar (Feride)
Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.
Biran Damla Yılmaz (Eylül)
16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.
Gökçe Akyıldız (Songül)
16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.
Hazar Motan (Cemre)
16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor.
Çağla Irmak (Kader)
16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor.
Aleyna Solaker (Meral)
16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.
- Kırgın Çiçekler
- Kırgın Çiçekler 94. bölüm
- Kırgın Çiçekler oyuncuları
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