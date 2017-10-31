Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız ve Hazar Motan gibi isimlerin yer aldığı Kırgın Çiçekler, 95. bölümyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan yeni bölümünün ardından 96. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Peki Kırgın Çiçekler 96. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kırgın Çiçekler 96. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yetişme yurdunda yetişen 5 genç kızın zorlu yaşamını konu edinen Kırgın Çiçekler, 96. bölümüyle 6 Kasım Pazartesi günü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler ise merakla "Kırgın Çiçekler 96. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. İşte Kırgın Çiçekler 96. bölüm fragmanı...

KIRGIN ÇİÇEKLER 95. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır.

Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak karakteri)

İpek Karapınar (Feride karakteri)

Biran Damla Yılmaz (Eylül karakteri)

Gökçe Akyıldız (Songül karakteri)

Hazar Motan (Cemre karakteri)

Çağla Irmak (Kader karakteri)

Aleyna Solaker (Meral karakteri)

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 96. bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı