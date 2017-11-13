Kırgın Çiçekler 98. bölüm fragmanı: "Babamı, dedemi, hayatımı çalmış!"

Dün akşam 97. bölümüyle ekrana gelen Kırgın Çiçekler, yayınlanan bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler için ise bekleyiş sona erdi ve Kırgın Çiçekler 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Kırgın Çiçekler yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kırgın Çiçekler 98. bölüm fragmanı ve detaylar...

KIRGIN ÇİÇEKLER 98. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in yer aldığı Kırgın Çiçekler'in 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayınlanan fragmanla birlikte yeni bölüm hakkında ipuçlarını edindi. İşte Kırgın Çiçekler 98. bölüm fragmanı...

KIRGIN ÇİÇEKLER 97. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konserde bayılan Serkan, hastaneye kaldırılır. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söyler. Serkan yaşam savaşı verirken Cemre perişan haldedir. Ejder evden gitmek için Meral'den yüklü bir para ister.

Ali ve Eylül giderek yakınlaşmaktadır. Kader aile geçmişini araştırmaya kararlıdır.

Meral gerçeği öğrenmemesi için bir oyun oynayarak Kader'i inandırır. Meral, Kader'in çok üzüldüğünü görünce pişmanolur.Bütün olacakları göze alarak gerçeği söylemeye karar verir.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak)

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride)

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül)

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül)

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre)

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor.

Çağla Irmak (Kader)

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor.

Aleyna Solaker (Meral)

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 97. bölüm

Kırgın Çiçekler 97. bölüm fragmanı