Kırgın Çiçekler 99. bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşacak. Kırgın Çiçekler'in yeni bölümünde Meral'in, Kader'e oynadığı oyun ortaya çıkıp Meral hapse girecek mi? İşte, Kırgın Çiçekler 99. bölüm fragmanı ve özeti..

KIRGIN ÇİÇEKLER 99. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meral suçunu kabullenince, kızlar şoka girer. Kader yurttan ayrılıp Macide ve Ejder'le yaşamaya başlar. Evde kutlama partisi verir. Partiye gelen Ali, Eylül'e aşkını itiraf eder. Zehra bu sefer Kader'e yaranmak için yeni planlar peşine düşer. Meral ise nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez haldedir.

Neriman açığa alınır, eşyalarını toplayıp yurttan ayrılır. Kızlar, Kader ve Meral'i barıştırmak isterken, Kader kimsenin beklemediği bir karar verir. Meral dolandırıcılıktan tutuklanır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 98. BÖLÜM ÖZETİ

Meral, Kader'e her şeyi itiraf etmek isterken, Zehra onu vazgeçirmeye çalışır. Kızlar eski yurtlarından bir arkadaşlarının ölümüyle çok üzülür. Feride ve Ali olayın peşine düşer. Songül kızlara hamile olduğunu müjdeler. Haberi alan Güney, sevinçten deliye döner.

Kader hayatındaki sır perdesini kaldırır. Neriman'ın akrabası olduğunu öğrenir. Ejder, gerçek torunun Kader olduğunu açıklar. Meral'in Kader'in yerine geçerek yalan söylediğini öğrenen kızlar büyük şok yaşarlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak)

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride)

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül)

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül)

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre)

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor.

Çağla Irmak (Kader)

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor.

Aleyna Solaker (Meral)

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler 99. bölüm

Kırgın Çiçekler 99. bölüm fragmanı