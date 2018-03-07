Kırgın Çiçekler dizisi, ekrana gelecek olan 113. bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek. 12 Mart Pazartesi günü ekrana gelecek olan final bölümü öncesinde fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Songül'ün öldüğü görülüyor. İşte Kırgın Çiçekler 113. final bölümü fragmanı ve bölüm detayları...

KIRGIN ÇİÇEKLER 113. BÖLÜM: SONGÜL ÖLÜYOR

Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yıldız, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin yer aldığı Kırgın Çiçekler dizisi, ekrana gelen 112 bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazanmıştı.

Dizinin yayınlanan 113. bölüm fragmanında da Kırgın Çiçekler'in final yapacağı belirtildi. Fragmanda, Songül'ün öldüğü görülüyor.

Yetiştirme yurdunda büyüyen 5 kızın hikayesini konu edinen Kırgın Çiçekler, 12 Mart Pazartesi günü ekrana gelecek olan bölümle birlikte final yapacak ve ekran yolculuğunu noktalayacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER 112. SON BÖLÜM

Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder.

Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.

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