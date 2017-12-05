Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yıldız, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in yer aldığı Kırgın Çiçekler dizisi, ekrana gelen 100. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizinin ekrana gelen 100. bölümünün ardından Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Kırgın Çiçekler 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eylül, Kader, Meral, Songül ve Cemre'nin hikayesini konu edinen Kırgın Çiçekler dizisi, ekrana gelen 100. bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan 100. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor.

"Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı" ve "Kırgın Çiçekler 101. bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyiciler, heyecanla fragmanı bekliyor. Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Gelecek olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

KIRGIN ÇİÇEKLER 100. BÖLÜM ÖZETİ

Kırgın Çiçekler'in ekrana gelen 100. bölümünde;

Meral'in hapisten kurtulması için tek umudu kefaletin ödenmesidir. Kızlar Kader'e şikayetini geri çekmesi ve kefaleti ödemesi için baskı yapar. Macide ve Ejder, Kader'in servetini ele geçirmek için her yolu denemeye kararlıdır.

Ali ve Feride yeni dava dosyasında zorlanırlar. Güney ve Songül bebeklerini ilk defa ultrasonda görürler. Serkan, Cemre'ye evlenme teklif eder. Meral hapishanede eski bir düşmanı tarafından köşeye sıkıştırılır. Bıçaklanan Meral, ölümle burun buruna gelir.

Meral'i kurtarmak için parayı toplama planları yapan kızlar, elele veriyor. Cemre, "Ben kıyafet tasarlayabilirim. Sizin de yardımınızla bir koleksiyon hazırlayabiliriz. Baya para var bu işte." demesiyle birlikte kızlar harekete geçti ve Meral'i kefaletle kurtarmak için çalışmalara başladı.

Sokağa bir tezgah kuran kızlar, Cemre'nin tasarladığı kıyafetleri satmaya başladı. Satışlar da iyi gitmeye başlayınca kızların Meral'i kurtarma umudu güçlendi.

Öte yandan hapishanede hasta olan Meral'in yanına hastaneye giden kızlara Meral'in "Biri beni öldürecekti, üzerime geldi. Ben de kaçmaya çalışırken düştüm. Lütfen bırakmayın beni, ben hapse geri dönersem ölürüm." dediği sahne dikkat çekti.

Aynı zamanda Meral'i ziyarete giden Kader, odanın camından Meral'i izledi ve "Bana bunu yaptığına inanamıyorum. İnşallah sana bir şey olmaz. Meral sana bir şey olmasın." diyerek söylendi. Kader'i gören asker ise "Arkadaşıysanız 5 dakika görebilirsiniz." demesi üzerine Kader "Arkadaşı değilim, hiçbir şeyi değilim." dedi ve askere Meral için getirdiği kıyafetleri teslim etti ve kendisinin getirdiğini söylememesini istedi.

Cemre'ye Serkan'ın evlilik teklifi ettiği sahne izleyicileri şok etse de bu Cemre'nin bir hayaliydi. Tatlısının içine yüzük koydurtan Serkan, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Cemre ise, teklife cevap veremeden Serkan'ın annesi geldi ve Cemre'ye "Seni servet avcısı. Sana oğlumu asla yem etmem." dedi. Serkan da annesine "Biz birbirimizi seviyoruz." dedi. Serkan'ın annesi ise "O zaman sizi pişman edeceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim. Kimse oğlumu benim elimden alamaz. Kaptırmayacağım oğlumu sana." dedi ancak bu sahne Cemre'nin hayaliydi ve Serkan'ın Cemre'ye aslında evlilik teklifi etmediği anlaşıldı.

Kırgın Çiçekler

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler 101. bölüm fragmanı