Kırgın Çicekler yeni sezon - Kırgın Çiçekler 89. bölüm

Atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi yeni sezona bugün başlayacak. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde Banu'nun yurdu ateşe vermesinden sonra, herkes yaşananların şokuyla hayatına devam etmeye çalışır. İşte Kırgın Çiçekler 89. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ SEZON (89. BÖLÜM)

Banu'nun yurdu ateşe vermesinden sonra, Meral tüm olan bitenden kendini suçlamaktadır. Herkes yaşananların şokuyla hayatına devam etmeye çalışır.

Songül, evi geçindirebilmek için tekstil atölyesinde işe başlarken, Güney, Üniversitedeki ilk yılının heyecanını yaşamaktadır.

Feride, genç komiser Ali ile tanışarak, çocuk şube için danışmanlık yapar.

Sadri, Meral'e dna testi yaptırmak için bütün hazırlığı tamamlar. Meral her şeyin ortaya çıkacağını anlayarak korku içinde kalırken, Zehra durumu kurtarmak için sinsi bir plan yapar.

KIRGIN ÇİÇEKLER SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Banu Kader'den intikam almaya kararlıydı. Meral Gazete haberinde Sadri'nin torunu olarak yazıldığını görünce şok olur. Kızlar, üniversite için heyecana kapılırlar. Güney, Songül'ün sınavdan sonra başvuru yapmadığını öğreniyor. Sadri Bey torunu Meral için parti düzenleyip kendi çevresine tanıtmaya karar vermişti. Banu Meral'ı tehdit etmek için kızları daha da büyük bir ateşe atıyor. Yeni sezonda Eylül, Cemre ve Kader vefat eder.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak)

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride)

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül)

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül)

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre)

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak (Kader)

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker (Meral)

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.