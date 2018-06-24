Kırıkkale 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Kırıkkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Kırıkkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.86 olarak belirlenirken, saat 20:15 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 80.8 duyruldu. Kırıkkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 85.344 oyla yüzde 65.95 - Muharrem İnce: 27.289 oyla yüzde 21.09 - Meral Akşener: 14.649 oyla yüzde 11.32 - Temel Karamollaoğlu: 1.309 oyla yüzde 1.01 - Selahattin Demirtaş: 557 oyla yüzde 0.43 - Doğu Perinçek: 256 oyla yüzde 0.20



Kırıkkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 85.344 oyla yüzde 65.95Muharrem İnce: 27.289 oyla yüzde 21.09Meral Akşener: 14.649 oyla yüzde 11.32Temel Karamollaoğlu: 1.309 oyla yüzde 1.01Selahattin Demirtaş: 557 oyla yüzde 0.43Doğu Perinçek: 256 oyla yüzde 0.20

Milletvekili genel seçime yüzde 87.42 oranında katılımın sağlandığı Kırıkkale il genelinde sandıklar saat 20:15 itibarıyla yüzde 74.9 oranında açıldı. 2018 Kırıkkale milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 81.775 oyla yüzde 68.94 - Millet İttifakı: 34.606 oyla yüzde 29.17 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Kırıkkale milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 52.198 oyla yüzde 44.01 - MHP: 29.577 oyla yüzde 24.93 - CHP: 17.640 oyla yüzde 14.87 - İYİ Parti: 15.587 oyla yüzde 13.14 - SP: 1.379 oyla yüzde 1.16 - HDP: 1.102 oyla yüzde 0.93 oy aldı.



Saat 20:15 itibarıyla 2018 Kırıkkale milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 81.775 oyla yüzde 68.94Millet İttifakı: 34.606 oyla yüzde 29.17AK Parti: 52.198 oyla yüzde 44.01MHP: 29.577 oyla yüzde 24.93CHP: 17.640 oyla yüzde 14.87İYİ Parti: 15.587 oyla yüzde 13.14SP: 1.379 oyla yüzde 1.16HDP: 1.102 oyla yüzde 0.9316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…