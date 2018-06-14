İslam dünyası 2018 yılı Ramazan Ayı'nı oruç, teravih ve hatimlerle idrak edip bayrama ulaştı. Tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu Ramazan-ı Şerf'i ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca Müslüman, 2018 yılı Ramazan Bayramının ilk saatlerinde bayram namazı için cami ve mescitlerde hep birlikte saf tutacak.

Bayram heyecanının yaşandığı illerden biri olan Kırıkkale'de vatandaşlar 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı için cami ve mescitlere akın etmeye hazırlanıyor. Peki Kırıkkale'de 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı saat kaçta? Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta başlayacak? İşte cevabı...

KIRIKKALE'DE 2018 RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 ayın sultanı Ramazan'ı ibadetle geçiren Kırıkkaleliler; duaları kabul olmuş ve mağfirete erişmiş olmanın ümidiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı'na ulaştı. Bayramın ilk saatlerinde cami ve mescitleri doldurmaya hazırlanan Kırıkkaleliler saat 06.02'de 2018 yılı Ramazan Bayram Namazına niyet edecekler.

İşte Kırıkkale ve ilçelerinde 2018 Ramazan Bayram Namazı saatleri:

KIRIKKALE 6:02 BALIŞEYH 6:01 ÇELEBİ 6:03 DELİCE 6:00 KARAKEÇİLİ 6:03 KESKİN 6:02 SULAKYURT 6:00 KIRŞEHİR 6:01

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KIRIKKALE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BAYRAM YARDIMI

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile gazi ve şehit yakını ailelerin mutlu bir bayramgeçirmeleri amacıyla 412 kişiye 200’er lira bayram harçlığı banka hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Toplamda 163 bin 100 liralık yardım yapıldı.

Vakıf yardımlarının vatandaşların bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermek olduğunu belirten Keskin Kaymakamı Muammer Köken, “Yüzlerin güldüğü, mutlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapmaktayız. Ailelerin çocuklarına bayramlık elbise almaları, harçlık vermeleri ve evlerine şeker ve temel ihtiyaçlarını almaları için banka hesaplarına paralarını yatırdık. Bakacak kimsesi olmayan yaşlılara, engellilere, eşi vefat etmiş kadınlara, nüfusu fazla olup geçici işlerde çalışan aileler ile gazi ve şehit yakını ailelere yardımlarda öncelik verilmiştir” dedi.

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