Ramazan ayının ilk sahuru gece yapıldı. Kırıkkale ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Peki Kırıkkale' de ilk iftar saat kaçta yapılacak? Kırıkkale'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Kırıkkale imsakiyesi...

KIRIKKALE İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Kırıkkale'de iftar vakti 20:01 olarak yer almakta. Kırıkkale'de saat 20:01’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

KIRIKKALE İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Kırıkkale yarın gece 2. sahura kalkacak. Kırıkkale sahur vakti 03:39 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Kırıkkale'de 03:39 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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