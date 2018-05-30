Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir bugün 15. iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir halkı oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'İn yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir'de iftar ve sahur vakitleri...

Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir iftar saati kaçta? 30 Mayıs 2018

Kırıkkale halkı 15. iftara hazırlanıyor. Dün Kırıkkale'de iftar saat 20:12'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20:13 olacak. Böylelikle 15. oruçta bitmiş olacak.

Kırklareli'liler 15. gün orucunu tutuyor. Dün Kırklareli'de 20:43'de iftar yapılmıştı. Bugün ise iftar 20:44'de yapılacak.

Kırşehir'de 15. gün orucuna bu gece niyet edildi. 15. iftarı yapmaya hazırlanan Kırşehirliler bugün saat 20:09'da iftar yapacak.

Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir sahur ve imsak saati kaçta? 31 MAYIS

Kırıkkale'de bugün sahur 03.24'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanla ile birlikte 15. oruca niyet edildi. 31 Mayıs 2018 Perşembe günü sahur 03:23'e kadar olacak. İmsak saat 03:23'de gerçekleşecek.

Kırklareli'de 16. gün orucuna 31 Mayıs Perşembe 03:35'e kadar sahur yapılacak. İmsak vakti 03:35'dir.

Kırşehirliler 15. gün orucunu 20:09'da okunan ezanla açtılar. 31 Mayıs Perşembe günü ise 03:27'e kadar sahur yapabilecekler. İmsak vakti 03:27'dir.

KIRIKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Kırıkkale Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Kırıkkale için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. KIRIKKALE Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ BALIŞEYH ÇELEBİ DELİCE KARAKEÇİLİ KESKİN SULAKYURT GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:40 05:24 12:48 16:41 20:01 21:37 2 17.05.2018 Perşembe 03:39 05:23 12:48 16:41 20:02 21:39 3 18.05.2018 Cuma 03:37 05:22 12:48 16:41 20:03 21:40 4 19.05.2018 Cumartesi 03:36 05:21 12:48 16:42 20:04 21:41 5 20.05.2018 Pazar 03:35 05:20 12:49 16:42 20:05 21:43 6 21.05.2018 Pazartesi 03:34 05:19 12:49 16:42 20:06 21:44 7 22.05.2018 Salı 03:32 05:19 12:49 16:42 20:07 21:45 8 23.05.2018 Çarşamba 03:31 05:18 12:49 16:43 20:07 21:47 9 24.05.2018 Perşembe 03:30 05:17 12:49 16:43 20:08 21:48 10 25.05.2018 Cuma 03:29 05:17 12:49 16:43 20:09 21:49 11 26.05.2018 Cumartesi 03:28 05:16 12:49 16:43 20:10 21:50 12 27.05.2018 Pazar 03:27 05:15 12:49 16:44 20:11 21:52 13 28.05.2018 Pazartesi 03:26 05:15 12:49 16:44 20:12 21:53 14 29.05.2018 Salı 03:25 05:14 12:49 16:44 20:12 21:54 15 30.05.2018 Çarşamba 03:24 05:14 12:49 16:45 20:13 21:55 16 31.05.2018 Perşembe 03:23 05:13 12:50 16:45 20:14 21:56 17 01.06.2018 Cuma 03:22 05:13 12:50 16:45 20:15 21:57 18 02.06.2018 Cumartesi 03:21 05:12 12:50 16:45 20:15 21:59 19 03.06.2018 Pazar 03:20 05:12 12:50 16:46 20:16 22:00 20 04.06.2018 Pazartesi 03:20 05:12 12:50 16:46 20:17 22:01 21 05.06.2018 Salı 03:19 05:11 12:50 16:46 20:17 22:02 22 06.06.2018 Çarşamba 03:18 05:11 12:51 16:46 20:18 22:03 23 07.06.2018 Perşembe 03:18 05:11 12:51 16:47 20:19 22:03 24 08.06.2018 Cuma 03:17 05:11 12:51 16:47 20:19 22:04 25 09.06.2018 Cumartesi 03:17 05:11 12:51 16:47 20:20 22:05 26 10.06.2018 Pazar 03:16 05:10 12:51 16:47 20:20 22:06 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:16 05:10 12:52 16:48 20:21 22:07 28 12.06.2018 Salı 03:16 05:10 12:52 16:48 20:21 22:07 29 13.06.2018 Çarşamba 03:15 05:10 12:52 16:48 20:22 22:08 30 14.06.2018 Perşembe 03:15 05:10 12:52 16:48 20:22 22:09 KIRKLARELİ İMSAKİYESİ KIRKLARELİ Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ DEMİRKÖY LÜLEBURGAZ PEHLİVANKÖY PINARHİSAR VİZE GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:55 05:44 13:14 17:09 20:31 22:12 2 17.05.2018 Perşembe 03:53 05:43 13:14 17:09 20:32 22:14 3 18.05.2018 Cuma 03:51 05:42 13:14 17:10 20:33 22:16 4 19.05.2018 Cumartesi 03:50 05:41 13:14 17:10 20:34 22:17 5 20.05.2018 Pazar 03:48 05:40 13:14 17:10 20:35 22:19 6 21.05.2018 Pazartesi 03:47 05:39 13:14 17:11 20:36 22:20 7 22.05.2018 Salı 03:46 05:39 13:14 17:11 20:37 22:22 8 23.05.2018 Çarşamba 03:44 05:38 13:14 17:11 20:38 22:23 9 24.05.2018 Perşembe 03:43 05:37 13:14 17:12 20:39 22:24 10 25.05.2018 Cuma 03:42 05:36 13:14 17:12 20:40 22:26 11 26.05.2018 Cumartesi 03:40 05:36 13:14 17:12 20:41 22:27 12 27.05.2018 Pazar 03:39 05:35 13:14 17:12 20:42 22:29 13 28.05.2018 Pazartesi 03:38 05:34 13:14 17:13 20:42 22:30 14 29.05.2018 Salı 03:37 05:34 13:15 17:13 20:43 22:31 15 30.05.2018 Çarşamba 03:36 05:33 13:15 17:13 20:44 22:33 16 31.05.2018 Perşembe 03:35 05:33 13:15 17:14 20:45 22:34 17 01.06.2018 Cuma 03:34 05:32 13:15 17:14 20:46 22:35 18 02.06.2018 Cumartesi 03:33 05:32 13:15 17:14 20:46 22:36 19 03.06.2018 Pazar 03:32 05:31 13:15 17:15 20:47 22:38 20 04.06.2018 Pazartesi 03:31 05:31 13:15 17:15 20:48 22:39 21 05.06.2018 Salı 03:30 05:31 13:16 17:15 20:49 22:40 22 06.06.2018 Çarşamba 03:29 05:30 13:16 17:15 20:49 22:41 23 07.06.2018 Perşembe 03:29 05:30 13:16 17:16 20:50 22:42 24 08.06.2018 Cuma 03:28 05:30 13:16 17:16 20:51 22:43 25 09.06.2018 Cumartesi 03:27 05:29 13:16 17:16 20:51 22:44 26 10.06.2018 Pazar 03:27 05:29 13:17 17:17 20:52 22:45 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:26 05:29 13:17 17:17 20:52 22:45 28 12.06.2018 Salı 03:26 05:29 13:17 17:17 20:53 22:46 29 13.06.2018 Çarşamba 03:26 05:29 13:17 17:17 20:53 22:47 30 14.06.2018 Perşembe 03:25 05:29 13:17 17:18 20:54 22:48 KIRŞEHİR İMSAKİYESİ KIRŞEHİR Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AKPINAR ÇİÇEKDAĞI KAMAN MUCUR GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:41 05:23 12:46 16:37 19:57 21:31 2 17.05.2018 Perşembe 03:40 05:22 12:46 16:37 19:58 21:32 3 18.05.2018 Cuma 03:39 05:21 12:46 16:38 19:59 21:34 4 19.05.2018 Cumartesi 03:37 05:20 12:46 16:38 19:59 21:35 5 20.05.2018 Pazar 03:36 05:19 12:46 16:38 20:00 21:36 6 21.05.2018 Pazartesi 03:35 05:19 12:46 16:38 20:01 21:38 7 22.05.2018 Salı 03:34 05:18 12:46 16:39 20:02 21:39 8 23.05.2018 Çarşamba 03:33 05:17 12:46 16:39 20:03 21:40 9 24.05.2018 Perşembe 03:31 05:17 12:46 16:39 20:04 21:41 10 25.05.2018 Cuma 03:30 05:16 12:46 16:39 20:05 21:43 11 26.05.2018 Cumartesi 03:29 05:15 12:46 16:40 20:05 21:44 12 27.05.2018 Pazar 03:28 05:15 12:46 16:40 20:06 21:45 13 28.05.2018 Pazartesi 03:27 05:14 12:47 16:40 20:07 21:46 14 29.05.2018 Salı 03:26 05:14 12:47 16:40 20:08 21:47 15 30.05.2018 Çarşamba 03:25 05:13 12:47 16:41 20:09 21:48 16 31.05.2018 Perşembe 03:25 05:13 12:47 16:41 20:09 21:50 17 01.06.2018 Cuma 03:24 05:12 12:47 16:41 20:10 21:51 18 02.06.2018 Cumartesi 03:23 05:12 12:47 16:41 20:11 21:52 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:12 12:47 16:42 20:11 21:53 20 04.06.2018 Pazartesi 03:22 05:11 12:48 16:42 20:12 21:54 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:11 12:48 16:42 20:13 21:55 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:11 12:48 16:42 20:13 21:55 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:10 12:48 16:43 20:14 21:56 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:10 12:48 16:43 20:14 21:57 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:10 12:49 16:43 20:15 21:58 26 10.06.2018 Pazar 03:18 05:10 12:49 16:43 20:16 21:59 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:10 12:49 16:44 20:16 21:59 28 12.06.2018 Salı 03:18 05:10 12:49 16:44 20:17 22:00 29 13.06.2018 Çarşamba 03:18 05:10 12:49 16:44 20:17 22:01 30 14.06.2018 Perşembe 03:17 05:10 12:50 16:44 20:17 22:01

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