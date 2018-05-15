Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir'de sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir sahur vakti...
KIRKLARELİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR SAHUR VAKİTLERİ 2018
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Kırklareli'de sahur vakti (imsak) 03:55, Kırıkkale'de 03:40, Kırşehir'de 03:41 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.
RAMAZAN DAVULCULARININ MESAİSİ BAŞLIYOR
Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine bu gece başlıyor.
Kırklareli'nde ramazan davulcularının bir kısmı evinde, bir kısmı ise gruplar halinde birbirinden güzel maniler okuyarak ilk sahura hazırlanıyor.
Son provalarını yapan davulcular, bu gece sahur vaktinde sokaklara çıkacak.
Uzun yıllardır davulculuk yapan Raci İtik, AA muhabirine, dedesi ve babasından miras olarak aldıkları ramazan davulculuğu görevlerini severek yerine getirdiğini söyledi.
Ramazan davulculuğunun ayrı bir sanat olduğunu belirten İtik, ramazan davulunun sahur vaktinde kulağa hoş gelmesi ve vatandaşların manilerle uykularından uyandırılması gerektiğini dile getirdi.
Sahura en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan İtik, diğer davulcular ile bir araya gelerek davullarını "akort" edip, maniler ezberlediklerini söyledi. İtik, şunları kaydetti:
"Biz babalarımızdan, atalarımızdan aldığımız mesleği sürdürüyoruz. Onların açtığı yoldan gidiyoruz. Benim babam 55 yıl ramazan davulculuğu yaptı. Ramazan davulculuğu ayrı bir sanattır. Ramazan davulu, ramazan davulu gibi çalınır. Biz zamanında ayağımıza çuval bağlar, babamıza karda kışta fener tutar, öyle gezerdik.
Mahallede kimin rahatsız olacağı, hangi sokakta davula fazla vuracaksın, hangi sokakta hasta vardır yavaş vuracaksın, bunu biliriz. Sadece çalıp yürümek değil. Gidip çalacaksın ışık yandığında da kalktığını anlayıp gideceksin. Başka bir sokakta çocuğu hasta olan vardır, orada da ona göre çalacaksın. Ramazan davulculuğu sadece vurmak değildir. Ramazan davulculuğu bizim için bir mirastır."
Davulcu Yılmaz Demirören de 20 yıldır olduğu gibi bu yılda ramazan ayına hazırlandığını aktardı.
Ramazan davulculuğunu dedesinden öğrendiğini ve mesleğini severek yaptığını ifade eden Demirören, "heyecan dorukta" ilk sahur vaktini beklediklerini vurguladı.
Yaklaşık 35 yıldır ramazan davulu çalan Hüseyin Baş ise sahur vaktinde içinde ayrı bir sevinç yaşadığını söyledi.
Ramazan ayının ayrı bir duygusallığının olduğunu anlatan Baş, "Onun da bir duygusu var, güzelliği var. İnsan kendisinde güzel bir şey hissediyor. Ramazan mübarek olduğu için o daha bir duygulu oluyor düğünden. Düğünlerde oyun havaları istiyorlar, ramazan da çaldığımız duygusal oluyor. Ona göre kimseyi rahatsız etmeden çalıyorsun ki konu komşunun da kulağına hoş geliyor." dedi.
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